Partido Novo suspende temporariamente Filipe Sabará e paralisa campanha à Prefeitura de SP

247 - O conselho de ética do Partido Novo decidiu, nesta quarta-feira (23), suspender temporariamente os direitos de filiação de Filipe Sabará, candidato da sigla à Prefeitura de São Paulo. O partido afirmou ter recebido denúncias que deram origem a processos disciplinares contra Sabará, mas não deixou claro quais são as acusações.

De acordo com a coluna Painel, Sabará retificou sua declaração de bens à Justiça Eleitoral - passando de R$ 15 mil para R$ 5 milhões.

O candidato é herdeiro do Grupo Sabará, gigante da indústria química voltada à fabricação de cosméticos, com faturamento superior a R$ 200 milhões em cada um dos últimos anos.

