Partido Republicanos diz que a Bolsonaro 'falta lealdade' e pode anunciar neutralidade na eleição

247 - O partido Republicanos se afasta cada vez mais de Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao Estado de S. Paulo, o líder da sigla na Câmara dos Deputados, Vinícius Carvalho (SP), disse que ao governo federal "falta lealdade e respeito".

Carvalho acusa Bolsonaro e aliados de pressionarem políticos a não se filiarem ao partido ou até mesmo deixarem a sigla na janela partidária que se abre nesta quinta-feira (3) e vai até 1 de abril.

"Nós não queremos cargos, queremos ser reconhecidos e respeitados pelo potencial que nós temos e pela relevância política que nós temos”, disse o parlamentar. "Quando foi feita essa composição do PP, do PL e do Republicanos, (ficou acertado) que se deixasse à vontade para que os parlamentares que saíssem de outras chapas pudessem ter a liberdade de escolher qual seria o partido, entre esses três, no qual eles entrariam. O que está havendo, e percebe-se isso, é uma indicação, uma orientação para preferir um em detrimento de outros. Ou seja, não está havendo a reciprocidade da relação de lealdade".

