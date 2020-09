Passageiro é expulso de voo da Latam por homofobia contra comissário

Quando o comissário de bordo pediu que o cliente colocasse o encosto da poltrona na vertical para que a aeronave decolasse, o passageiro reagiu com xingamento: “viadinho de bosta” edit

247 - Um passageiro foi expulso de um voo da Latam, com origem em São Paulo e com destino a Fortaleza, na manhã da última segunda-feira (14) após xingar um comissário de bordo com palavras homofóbicas.

O comissário havia pedido para que o cliente retornasse o encosto de sua poltrona para a posição vertical para que a aeronave pudesse decolar. O homem então reagiu: “viadinho de bosta”.

O comissário relatou o ocorrido a seu chefe, que também foi xingado ao intervir na situação. "Outro bosta".

A Polícia Federal foi chamada para retirar o homem do avião.

A Latam, pelo Twitter, comentou o caso. "Repudiamos veementemente qualquer tipo de ofensa e qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa. Estamos à disposição. Reforçamos ainda que seguimos os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais. Esclarecemos que foi solicitado o apoio da Polícia Federal para realizar o desembarque de um passageiro do voo LA3333 (São Paulo/Guarulhos – Fortaleza) da manhã de hoje (14) em função de comportamento indisciplinado".

