Passageiros flagram funcionária do consulado húngaro humilhando mulher negra no metrô de SP e impedem sua saída de vagão (vídeo)

Indignados, passageiros do vagão chegaram bloquear a saída de Agnes Vajda da estação até a chegada da polícia edit

Apoie o 247

ICL

247 - A polícia de São Paulo vai investigar um caso de racismo que provocou uma grande confusão na noite desta segunda-feira (2) em uma estação de metrô. Segundo a vítima, Welica Ribeiro, uma mulher loira questionou se ela poderia ‘tirar o cabelo’ de perto, caso contrário, poderia ‘passar alguma doença’. A reportagem é do portal G1.

Welica, que é do Rio de Janeiro, estava com o irmão e os pais quando a mulher começou a falar de seu cabelo.

Samuel Lopes, uma das testemunhas, estava ao lado de Welica no metrô.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A mulher falou assim: ‘moça, você podia dar licença e tirar seu cabelo? Você pode passar alguma doença para mim’. Falou com cara de cinismo mesmo”, explica.Indignados, os outros passageiros do vagão chegaram a bloquear a saída da estação até a chegada da polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois do acontecido, Welica, seu irmão e Samuel foram até a delegacia onde o caso vai ser investigado.

A mulher que fez as ofensas também foi ouvida na delegacia.No termo de depoimento que o irmão da vítima prestou, foi registrado o nome de Agnes Vajda como a sendo mulher que proferiu as ofensas. Nas redes sociais ela se identifica como assistente consular do Consulado da Hungria em São Paulo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

.“As pessoas precisam entender que precisamos ser respeitados. A gente merece respeito”, desabafou Welica.

RACISMO NA ESTAÇÃO DE METRÔ ANA ROSA

Essa mulher foi racista com uma família do RJ que está passando férias em SP

Ela disse pra eles que “preto passa doença”

A desgraçada foi escoltada pela PM para delegacia

Pena que não consegui filmar o rosto (disseram que ela é gringa) pic.twitter.com/t9zkxG9Uti — fernanda (@fefeiaaa) May 2, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE