Passageiros quebram guichê no aeroporto após atraso de voo (vídeo)

Por Rebeca Borges, Metrópoles - Um casal de clientes da Gol quebrou o guichê da companhia aérea na segunda-feira (1º/11), após atraso em um voo que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O homem, a mulher e uma criança de 5 meses saíram do local no voo G3 1324, que tinha como destino a cidade de Confins, em Minas Gerais.

No entanto, aeronave precisou voltar ao destino inicial devido ao mau tempo. O casal pediu que a companhia oferecesse um hotel até o horário do próximo voo com destino a Confins, e se exaltou na fila de espera do local.

