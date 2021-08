Passarela na estação Santo Amaro do Metrô deixa dois feridos em São Paulo (vídeo)

O Corpo de Bombeiros informou que a queda foi causada por uma ruptura na estrutura metálica. Apenas duas vítimas ficaram feridas, mas foram ferimentos leves, segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do estado edit

247 - Uma passarela metálica caiu dentro do rio Pinheiros na tarde desta terça-feira, 17, ao lado da estação Santo Amaro, da linha 5 do Metrô, em São Paulo. Apenas duas vítimas ficaram feridas, mas foram ferimentos leves, segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do estado.

Segundo a Folha de S.Paulo, “operários que trabalham em uma obra do Metrô realizavam manutenção na estrutura no momento da queda”.

O Corpo de Bombeiros informou que a queda foi causada por uma ruptura na estrutura metálica.

A operação do Metrô na região prossegue normalmente.

Passarela em construção na estação Santo Amaro/ terminal Guido Caloi cai. pic.twitter.com/3BXxVXZFuS

