Pastor amigo de casal morto por filho diz que jovem deixou símbolos satânicos na cena do crime

247 - Cruzes invertidas, pentagrama e a sequência de três vezes o número seis. Todos esses símbolos foram encontrados dentro da casa do casal Paulo de Oliveira César e Raquel Henriger Cesar, que teria sido morto pelo filho, na madrugada desta quarta-feira (5) no Espírito Santo. O pastor da família e também amigo pessoal, Simonton Araújo, alega que todos esses seriam símbolos satânicos. No local também foi encontrado a inscrição de um versículo bíblico. A informação é do portal UOL.

"A cruz invertida é uma forma de deboche para com Deus, zombando de Jesus por ter morrido nela. Ela é ligada ao satanismo. O número 6, é tido como o número da imperfeição - o 7 é o número perfeito, onde Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou", defende o pastor.

Ele explica que um pentagrama, por exemplo, é usado para fazer uma ligação do homem com uma força sobrenatural. Simbolizando, nas cinco pontas da estrela, o espírito com o ar, água, terra e fogo.

Na mesa que fica na sala do apartamento, foi escrito o versículo bíblico que fica no livro de apocalipse 12:12. "Festejais ó ceus, o diabo desceu até vós. Pouco tempo lhe resta". Essa página da Bíblia também foi rasgada. O pastor Simonton explica: "esse versículo mostra satanás perdendo sua força e lançado na Terra. Isso é mostrado nos finais do tempo. Ele está se revoltando".

Simonton é o fundador da igreja Missão Praia da Costa, também em Vila Velha. Ele disse que o jovem Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos, sempre pareceu ser um bom menino. Participava dos cultos, ensinos bíblicos e ajudava os amigos até mesmo para chegar à igreja.

