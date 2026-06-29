Pastor é preso por suspeita de estuprar sogra de 91 anos

247 - O pastor Dario da Conceição, de 61 anos, foi preso no município de Registro, no Vale do Ribeira (SP), sob suspeita de estuprar a sogra de 91 anos, que vive acamada e recebia cuidados da família no mesmo imóvel. Segundo o Metrópoles, o caso veio à tona após o filho do suspeito acessar imagens do quarto da vítima e levar o material à Polícia Civil.

O religioso também atua como funcionário público e teria aproveitado a ida da esposa e do filho a um culto religioso para cometer o crime. A Justiça decretou a prisão preventiva do pastor, e a polícia apura se ele praticou outros abusos contra a idosa.

A prisão ocorreu em flagrante no último dia 23 de junho, na Vila Romão. A Polícia Civil foi até a casa da família depois que o filho do suspeito apresentou as imagens na delegacia. Segundo a investigação, familiares haviam instalado uma câmera no quarto da idosa para acompanhar sua rotina, já que ela permanece acamada.

A enfermeira responsável pelos cuidados da vítima percebeu um problema no funcionamento da câmera e avisou o filho do suspeito. Ao verificar o motivo da interrupção da gravação, ele encontrou as imagens que indicavam o abuso sexual e procurou a polícia.

Os investigadores apuraram que o pastor desligou a internet da residência por acreditar que impediria o registro das imagens. O equipamento, segundo a polícia, manteve o conteúdo armazenado na nuvem. A conexão voltou a funcionar quando mãe e filho retornaram do culto, o que permitiu o acesso às gravações.

Dario morava com a esposa, o filho e a sogra no mesmo imóvel. A idosa recebia cuidados em casa em razão de sua condição de saúde.

A Polícia Civil investiga agora a possibilidade de o suspeito ter cometido o crime em outras ocasiões. O inquérito reúne depoimentos, imagens e demais elementos para apurar a dinâmica do caso e eventual reiteração da conduta.