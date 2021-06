Pastor é preso suspeito de abusar sexualmente de pelo menos quatro mulheres em BH

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o religioso convidava as fiéis para orações em um ambiente reservado e, nesse local, as orientava a praticar atos de cunho sexual edit

247 - Um pastor de 38 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente de mulheres que buscavam ajuda espiritual. O homem saía de uma igreja quando foi detido, no bairro de Floresta, região leste de Belo Horizonte. Pelo menos quatro vítimas denunciaram o crime.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o pastor convidava as fiéis para orações em um ambiente reservado e, nesse local, as orientava a praticar atos de cunho sexual. As informações foram publicadas pelo BHAZ.

As vítimas disseram que ele pedia para elas colocar a boca no dedo polegar dele, simulando sexo oral, alegando a necessidade de expulsar maus espíritos delas. As mulheres contaram que ele as abraçava pelas costas, com força, e que podiam sentir o órgão genital do homem.

O crime de estupro é previsto no art. 213, e consiste em “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Mesmo sem conjunção carnal, o criminoso pode ser condenado a uma pena de reclusão de seis a 10 anos.

