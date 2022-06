Pastor ‘infiel’ leva celular para conserto e deixa bilhete desesperado: ‘Se minha esposa ver, eu perco a casa’

Apoie o 247

ICL

247 - Uma loja de assistência técnica de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acabou virando palco de um “Casos de Família” nas últimas semanas. Em uma sequência de vídeos que somam mais de seis milhões de visualizações no TikTok, o técnico em informática Zalmir Ferreira compartilhou o apelo de um pastor para que a esposa não descobrisse supostas traições praticadas por ele, cujas provas estavam reunidas em um aparelho celular. A reportagem é do portal BHAZ.

“Há três semanas um casal deixou um celular na loja, ela disse que queria ver alguma coisa que tava no celular, mas que ele deixou o aparelho cair no vaso. Ela levou e falou que era para consertar e entregar só pra ela. Quando abri o aparelho, tinha um bilhete lá dentro”, contou o profissional ao BHAZ.

No bilhete em questão, o marido assume ter uma amante e pede para que o técnico não encontre conserto para o celular. O homem ainda deixou o “agrado” de R$ 150 para que Zalmir acobertasse a situação.

“Amigo, por favor, fala que este aparelho não tem mais jeito. Se minha esposa “ver” o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante e as ovelhas da igreja. Em nome do pai me ajuda, está aí um agrado pra você”, escreveu o pastor no bilhete.

