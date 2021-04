Pastor Valdemiro cita Alexandre Kalil em culto lotado: 'Quem enfrenta Deus é louco'

247 - O pastor Valdemiro Santiago criticou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), após o chefe do Executivo municipal dizer que não acataria a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, que autorizou a realização de cultos presenciais em todo o País.

"Todo mundo que deseja enfrentar Deus é louco. Porque isso foi ordem de Deus", disse o religioso nesse domingo (4), no bairro do Brás, em São Paulo. "Foi determinado por um ministro que as igrejas voltassem a ministrar culto. Mas o mérito não é do ministro, é de Deus", acrescentou. O relato foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Na transmissão online dos cultos, realizados às 7h e às 10h, é possível pessoas desrespeitando as regras de distanciamento social impostas pelo Supremo e ultrapassando a capacidade máxima de 25% da lotação total.

Em nota, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) fez críticas à decisão do Supremo. "O Conic orienta que, mesmo neste período de Páscoa, o ideal é que as pessoas fiquem em casa. A celebração da Páscoa é algo muito importante para nós, cristãos. Mas é fato que vivemos tempos difíceis. Tempos atípicos. Neste sentido, a ida a um culto ou missa pode ser uma oportunidade a mais de se expor ao vírus", disse.

