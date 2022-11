Pastor xenofóbico chama nordestinos de preguiçosos e diz que PT é inimigo das igrejas

"O nordestino é preguiçoso, gosta de viver das migalhas", disse pastor durante culto em Magé no Rio; vídeo foi ivulgado no canal do Youtube da igreja edit

247 - Durante um culto realizado na última quinta-feira (3) na Primeira Igreja Batista de Piabetá, em Magé, no estado do Rio de Janeiro, o pastor evangélico Luiz Antonio Vieira usou o púlpito para criticar eleitores do presidente eleito Lula (PT) e proferir insultos xenofóbicos contra nordestinos.

No vídeo divulgado no canal do Youtube da igreja, o pastor pergunta aos fiéis “quem votou em Lula? Agora falei o nome do ladrão… É meu inimigo, é inimigo de Deus, não tem comunhão de Deus, são traidores, são inimigos da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós”, afirmou o pastor.

Depois disso, ele fala que não voltará mais ao Nordeste após o resultado da eleição, em referência a votação expressiva de Lula na região.

“É um povo preguiçoso. Porque os que não são, vieram embora pra cá, vieram trabalhar. O nordestino é preguiçoso, gosta de viver das migalhas. Não é para você sentir ódio. Não é "nordestinofobia". Não tenho fobia de nordestino, mas a grande verdade é essa”, diz o pastor questionando se entre os fiéis tem algum nordestino.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, após a repercussão negativa, o pastor tentou se retratar publicando neste domingo (7), em suas redes sociais, um novo vídeo onde ele diz estar passando por um desgaste físico, psicológico e que foi diagnosticado com Transtorno Explosivo Intermiente (TEI), o que justificaria a sua atitude durante o culto.

