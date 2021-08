Patrocinado por Bolsonaro, pedido de impeachment de Edinho Silva é rejeitado Câmara de Araraquara por 13 a 4

247 com Revista Fórum - O pedido de impeachment do prefeito de Araraquara, Edinho (PT), protocolado pela oposição na segunda-feira (2) e com o patrocínio direto do presidente República, Jair Bolsonaro, que enviou seu filho Eduardo (PSL-SP) e a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) à cidade do interior paulista para pressionar por um golpe, foi rejeitado pela Câmara Municipal.

Por 13 votos a 4, os parlamentares araraquarenses não deram prosseguimento ao pedido impetrado por figuras da extrema direita da cidade, como o candidato a vereador Fábio Gorla, que se proclamou líder, ao lado do filho 03 do presidente, do grupo que pretende derrubar o prefeito democraticamente eleito.

Vice-presidente da Câmara Municipal de Araraquara, Thainara Faria (PT) divulgou nota sobre a votação. Leia:

"DERROTADO O PEDIDO DE IMPEACHMENT DE EDINHO!

Por representar a antítese do negacionismo, Edinho agora é alvo do clã Bolsonaro e de seus cegos seguidores.

Desrespeitando todos os protocolos de segurança, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e representantes do grupo político derrotado em 2020 protocolaram na data de ontem um pedido de impeachment contra o Prefeito Edinho Silva.

A gestão de Edinho foi pioneira no Brasil ao adotar lockdown para conter o avanço da pandemia de Covid-19. Com o sucesso das medidas sanitárias adotadas pelo Prefeito, Araraquara se tornou exemplo de gestão pública – motivo que desperta a ira daqueles que, com o sucesso nacional da gestão Edinho, devem ter suas pretensões políticas sepultadas por um longo período.

Fazendo justiça, a Câmara Municipal rejeitou por ampla maioria o pedido descabido de impeachment que, a bem da verdade, dá pena!

FORA BOLSONARO!".

