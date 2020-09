Paulistanos rechaçam ideia de Bruno Covas de reabrir escolas no fim do ano

247 – O plano de reabertura das escolas municipais de São Paulo, defendido pelo prefeito Bruno Covas, é rechaçado pela população. "Três em cada quatro eleitores da capital paulista (75%) acham que as escolas deveriam permanecer fechadas nos próximos dois meses, de acordo com o Datafolha. Outros 24% afirmam que elas deveriam ser reabertas, e 1% não opinou. A margem de erro para essa pergunta é de 3 a 6 pontos percentuais, para mais e para menos", aponta reportagem da Folha de S. Paulo deste domingo.

"Entre as que ganham até dois salários mínimos (R$2.090), 77% afirmam que as escolas deveriam permanecer fechadas nos próximos dois meses. Entre os que têm renda mensal de mais de 10 salários mínimos (R$ 10.450) esse índice cai para 56%", aponta ainda a reportagem.

