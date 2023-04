Paulo Fiorillo pede mobilização em defesa da Sabesp e diz que privatização vai encarecer conta de água nos municípios menores

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Paulo Fiorillo participou de uma entrevista no programa Giro das 11 da TV 247, onde conversou sobre a atual situação política e social do Brasil, além de abordar a questão da privatização da Sabesp.

Fiorillo afirmou que atualmente o Brasil voltou a ter um governo e políticas inclusivas. "Nos últimos quatro anos quando a gente teve um governo perdulário que não se preocupou com aqueles que mais precisam, que deu de ombros para a pandemia com chacotas, com mentiras e que desdenhou a democracia", afirmou Fiorillo.

O deputado também enfatizou que grande parte da responsabilidade pela situação atual é do ex-presidente Jair Bolsonaro, que incentivou a compra de armas e instituiu a violência.

No que diz respeito à Sabesp, Fiorillo destacou que a maioria dos moradores do estado de São Paulo é contrária à sua privatização. Ele afirmou que a empresa é lucrativa, teve um lucro de mais de R$ 3 bilhões em 2021, possui um ativo de R$ 57 bilhões e atende a 375 municípios. Além disso, a Sabesp possui cinco empresas fotovoltaicas e participa como acionista de outras empresas.

O deputado criticou o secretário de Transportes do governo estadual, Tarcísio Gomes de Freitas, que, segundo ele, é um entreguista que quer privatizar o estado e entregar o patrimônio público para uma iniciativa privada. Fiorillo alertou que os municípios pequenos que não são rentáveis ​​vão ficar prejudicados com a privatização da Sabesp. Ele também mencionou que empresas estão sendo reestatizadas em várias partes do mundo, como em Berlim, na Alemanha, Buenos Aires na Argentina ou mesmo em cidades dos Estados Unidos como Atlanta.

O deputado defendeu a união de sindicatos, prefeituras e câmaras municipais para criar um movimento que possa constranger o governador na tentativa de entregar um patrimônio tão importante como a Sabesp para a iniciativa privada, o que aumentaria a tarifa e compensaria os que mais precisam. Fiorillo acredita que é necessário reconstruir o Brasil a partir do cuidado com as pessoas, principalmente com a retomada de programas como Minha Casa, Minha Vida e Mais Médicos, além de ampliar recursos para a educação.

