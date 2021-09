Paulo Fiorilo vai protocolar pedido de CPI da Prevent Senior na Assembleia Legislativa de SP

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) anunciou que já conseguiu 33 assinaturas de colegas e irá protocolar o pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), para investigar irregularidades cometidas pela Prevent Senior no estado.

"Alcançamos 33 assinaturas para a CPI da Prevent Senior. Agora vamos protocolar o pedido e aguardar a mesa da Alesp se manifestar. É preciso apurar as irregularidades e punir os culpados", disse o parlamentar.

A operadora ocultou mortes de pacientes com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

De acordo com a planilha dos pacientes do estudo, dos 636 participantes, apenas 266 fizeram eletrocardiograma, recomendado para pacientes tratados com cloroquina por conta do risco de problemas cardíacos.

