Paulo Marinho diz que Flávio pode ir 'em breve' para Bangu, encontrar 'seu parceiro mais próximo', Queiroz

247 - O empresário Paulo Marinho, responsável por uma denúncia contra Flávio Bolsonaro envolvendo a Polícia Federal, voltou a responder a provocações do senador nas redes sociais, um dia depois de mandar um recado ameaçador ao parlamentar .

Desta vez, Marinho disse que Flávio pode ir "em breve" para o presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, encontrar "seu parceiro mais próximo", em referência ao ex-operador financeiro da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, preso no esquema das "rachadinhas" que acontecia na Alerj, no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

Flávio afirmou que Marinho, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, não saberia nem onde fica Campo Grande e Bangu, bairros suburbanos localizados na zona oeste do Rio. O empresário rebateu: "Em respeito a vocês que querem conversar a sério sobre o Rio, não vou responder senador chorão que desmaia na TV e voltou a tuitar besteiras. Quanto à Bangu, talvez se refira ao presídio em que mora o seu parceiro mais próximo e onde talvez se junte em breve. Seguimos em frente!".

