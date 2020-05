Paulo Marinho presta novo depoimento na PF do Rio nesta terça-feira

O aliado de campanha de Jair Bolsonaro em 2018 e suplente do senador Flávio Bolsonaro chegou por volta das 8h40 ao local, portando um envelope com a escritura “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” edit

247 - O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro e aliado de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, está depondo na sede da PF do Rio nesta terça-feira (26) pela segunda vez. Marinho chegou por volta das 8h40 ao local, portando um envelope com a escritura “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. A informação é do portal G1.

Paulo Marinho ainda não falou com a imprensa, mas se comprometeu a dar alguns esclarecimentos aos jornalistas após o depoimento, acrescenta a reportagem.

A Superintendência da PF do Rio recebeu um pedido para envio de informações ao inquérito autorizado pelo ministro Celso de Mello, decano do STF, que investiga as tentativas de Jair Bolsonaro de interferir politicamente na instituição policial.

