Paulo Marinho: PSDB deve perder muitos deputados alinhados a Bolsonaro

247 - O empresário Paulo Marinho, ex-presidente do PSDB no Rio de Janeiro, afirmou que o partido deve perder muitos deputados bolsonaristas antes da definição do candidato para a eleição presidencial de 2022. Os relatos dele foram publicados pelo portal Uol.

"Tenho certeza que a bancada do PSDB vai diminuir, não tenho nenhuma dúvida disso", disse o empresário. "Muitos deputados do PSDB sairão do partido seja qual for o candidato vitorioso das prévias porque não têm nenhuma identidade com a posição de oposição do PSDB".

De acordo com o tucano, foi uma "inconveniência eleitoral" a filiação de deputados bolsonaristas no partido. Marinho disse que o PSDB tem mais a ganhar ao invés de perder com um encolhimento da bancada na Câmara. "São deputados que não têm nenhuma ideologia e que estão ali querendo se reeleger. Para isso, se começa a buscar aonde pode encaminhar uma eleição mais tranquila", afirmou.

"Será bom pro PSDB que haja essa depuração nos quadros, sobretudo na Câmara dos Deputados. Ter um partido menor de representação na Câmara, mas mais alinhado ideologicamente, isso é melhor", acrescentou.

