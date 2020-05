Paulo Marinho, que denunciou Flávio Bolsonaro: 'tenho sofrido ameaças violentas'

O empresário Paulo Marinho prestou novo depoimento à PF do Rio de Janeiro nesta terça-feira sobre suposto vazamento de informação a Flávio Bolsonaro de que Fabrício Queiroz seria alvo de uma operação da própria PF. Marinho disse ainda que terá o celular periciado na quinta-feira edit

247 - O empresário Paulo Marinho prestou novo depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (26) e disse a jornalistas que voltará à PF na quinta-feira (28) para ter seu celular periciado. Ele disse também estar sofrendo "ameaças violentas".

Paulo Marinho é peça de uma investigação que apura se o senador Flávio Bolsonaro obteve informação prévia por um delegado da própria PF de que Fabrício Queiroz seria alvo de uma operação.

Marinho explicou que a perícia em seu celular não foi feita nesta terça por indisponibilidade da PF em decorrência de outras operações em andamento no mesmo dia. O empresário disse ainda que os investigadores terão acesso a informações armazenadas "na nuvem" em seu aparelho celular.

Ele também contou que tem sofrido " ameaças violentas " após ter divulgado as informações que envolvem Flávio. "Não me sinto nem um pouco intimidado por isso, sabia que isso acontecer. Existe ameaça, existe devassa , existe tudo que você pode imaginar".

Paulo Marinho falou também que seu capítulo na investigação se encerra com o depoimento dado nesta terça. "Para mim, esse capítulo se encerra hoje. Não tenho mais nada para acrescentar. Esse capítulo é página virada. Não tenho inimigos, não trabalho no gabinete do ódio e não vou continuar batendo lata nesse assunto. Minha missão como cidadão está cumprida".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.