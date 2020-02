Paulo Skaf articula encontro com Regina Duarte em São Paulo

Ainda não há data definida para o encontro entre o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e a nova secretária especial de Cultura do governo federal, a atriz Regina Duarte. Pelo menos cinco artistas se manifestaram publicamente afirmando que não apoiam o governo Bolsonaro e solicitando que suas fotos fossem retiradas de uma postagem da artista, que excluiu a postagem edit

247 - O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, está articulando um encontro com a nova secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte. A informação é da coluna de Mônica Bergamo.

A artista assumiu a secretaria após a demissão de Roberto Alvim, que fez uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista.

Neste final de semana, pelo menos cinco artistas se manifestaram publicamente afirmando que não apoiam o governo Bolsonaro e solicitando que suas fotos fossem retiradas de uma postagem de Regina Duarte, que excluíu a postagem.