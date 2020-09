PCdoB declara apoio à candidatura de Benedita no Rio

Em uma carta enviada à militância do PCdoB, a então pré-candidata do partido, deputada estadual Rejane de Almeida, conhecida como Enfermeira Rejane, disse que foi um decisão nacional do partido edit

Em uma carta enviada à militância do PCdoB, a então pré-candidata do partido, deputada estadual Rejane de Almeida, conhecida como Enfermeira Rejane, disse que foi um decisão nacional do partido.

"Acato a decisão de meu partido de retirar minha candidatura a prefeita do Rio, cidade que está gravada no meu coração e mente e é parte de minha identidade", diz Rejane na carta. Confira a declaração do PCdoB:

Em defesa da Unidade

Resolução do PCdoB Rio de Janeiro sobre a política de alianças

A cidade do Rio precisa ter alegria e esperança. Hoje não consegue sorrir para o futuro. Está sem perspectiva, órfã de proteção do Estado, de políticas sociais, de proteção à sua vida, de escolas estruturadas, com desemprego crescente, e crianças e idosos sem teto cada vez mais ocupando as ruas sobre papelão e folhas de jornal. As forças que hoje dirigem a prefeitura estão denunciadas por grandes esquemas de corrupção e vários outros líderes destas estruturas dominantes ultrapassadas estão presos ou afastados.

As forças democráticas e de esquerda precisam apresentar caminhos que possibilitem o reencontro com a generosidade e a seriedade na gestão pública. Por isso, o PCdoB, nacionalmente, fez todos os esforços para que os partidos de esquerda e progressistas repensassem suas decisões. É urgente unir forças para derrotar esta direita que não tem ética nem compromisso com nossa gente. Entendemos que isso ainda é possível!

O PCdoB, neste momento, faz um esforço hercúleo no sentido de ampla unidade, dialogando com todas as forças políticas e pré-candidaturas do campo popular democrático. Abrimos mão de uma candidatura própria à prefeitura do Rio, reconhecendo o extraordinário papel que a Enfermeira Rejane teve como nossa pré-candidata, buscando reduzir a fragmentação do nosso campo político e social, para buscar a unidade possível e conclama todas as outras forças a se juntarem nesta unidade na tentativa de chegar ao segundo turno e derrotar as forças neofascistas, que corrompem a administração pública e desprezam a vida e os direitos.

Vamos somar com a candidatura de Benedita da Silva, mulher negra de trajetória digna, e que neste momento pode ser a alternativa para a cidade do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020

Comissão política Municipal do PCdoB Rio de Janeiro

