PCdoB declara apoio a Fernando Haddad em São Paulo

Segundo o presidente do PC do B no estado de São Paulo, Rovílson Brito, Fernando Haddad "reúne mais atributos políticos para disputar a eleição para governador" edit

247 - O diretório estadual do PC do B em São Paulo aprovou, em resolução no último sábado (19), apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) para o governo estadual. O presidente do diretório do PC do B no estado de São Paulo, Rovílson Brito, destacou que o partido tem "relações muito boas com Márcio França, Fernando Haddad e Guilherme Boulos (PSOL)".

"Lutamos pela união desse campo, mas somos da opinião de que neste momento o Haddad reúne mais atributos políticos para disputar a eleição para governador", afirmou. Os relatos foram publicados pela coluna Painel.

A presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, teria comunicado a decisão ao ex-governador de São Paulo Marcio França (PSB). O PT e a legenda pessebista ainda não definiram se formarão chapa no estado. Os dois partidos não abrem mão de candidatura própria. São Paulo também é a unidade federativa onde as duas legendas precisam definir o quanto antes o rumo na eleição, para a formação da federação partidária.

De acordo com pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, e divulgada na semana passada, em um cenário mantendo as candidaturas de França e de Guilherme Boulos (PSOL), Haddad alcança 28% dos votos, contra 18% de França e 11% de Boulos.

