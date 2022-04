PDT avalia desistir de lançar Cabo Daciolo ao Senado para apoiar Molon

A decisão será tomada nas próximas semanas e depende das alianças políticas que o partido fará no estado edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O PDT pode desistir de lançar a candidatura de Cabo Daciolo ao Senado pelo Rio de Janeiro para apoiar o deputado Alessandro Molon, candidato do PSB. A decisão será tomada nas próximas semanas e depende das alianças políticas que o partido fará no estado.

Cabo Daciolo estava filiado ao Pros e chegou a lançar sua pré-candidatura ao governo do estado, mas trocou de partido e alegou que teve um “encontro sobrenatural” com o PDT. No partido, o ex-candidato ao Planalto em 2018 cogita tanto o Senado quanto a Câmara.

Mesmo tendo vontade de lançar o sargento do Corpo de Bombeiros ao Senado, dirigentes do PDT avaliam unir-se em torno de Molon para não fragmentar ainda mais a esquerda fluminense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE