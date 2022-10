PDT decide apoiar Haddad no segundo turno em SP

Apoie o 247

247 - O PDT decidiu nesta quinta-feira (5) apoiar o candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) no segundo turno. O petista agradeceu o apoio. "Derrotar a extrema direita no Brasil e em São Paulo é nossa tarefa. Transparência, respeito, democracia. Esses são nossos valores, nossos propósitos. Com eles vamos voltar a remar para o rumo certo. Agradeço o apoio do PDT, somando forças à nossa luta por um Estado para todos", afirmou o ex-prefeito da capital paulista no Twitter.

O candidato do PT teve 35% dos votos no primeiro turno e ficou em segundo lugar. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) conseguiu 42% dos votos, na primeira posição.

A legenda pedetista concorreu no primeiro turno com Elvis Cezar, que terminou em quinto lugar (1,21% dos votos válidos) na disputa pelo governo paulista.

Em nível nacional, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos no primeiro turno da eleição, contra 43% de Jair Bolsonaro (PL), o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

No estado de São Paulo, o candidato do PL somou 47,71% (12.239.989 votos) e Lula, 40,89% (10.490.032 votos).

O ex-presidente e o atual ocupante do Planalto disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

