PDT pode ficar com a vice de Fernando Haddad em SP

247 - Os dirigentes do PT e do PDT iniciaram conversas para o partido de Carlos Lupi e Ciro Gomes indicar o vice de Fernando Haddad em São Paulo, informou a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles. A ex-ministra Marina Silva (Rede) rejeitou o convite nesta terça-feira, 2.

A reportagem informa que “intermediários de Haddad procuraram o candidato do PDT ao governo estadual, Elvis Cezar, para costurar o acordo”. O presidente do partido, Carlos Lupi, está a caminho de São Paulo para tratar do tema. A convenção pedetista em São Paulo ocorre na quinta-feira, 4.

“Se o acordo for firmado, Ciro Gomes ficaria sem um palanque próprio em São Paulo. A relação entre Ciro e Haddad se deteriorou por completo na eleição de 2018, quando o pedetista viajou para Paris antes do segundo turno entre o petista e Bolsonaro”, lembra a coluna.

