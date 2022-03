"Peça perdão e recolha-se à insignificância dos medíocres": desembargadora faz crítica dura a Arthur do Val após áudios sexistas

Marisa Santos tomou posse como presidente do TRF-3 e discursou contra a misoginia edit

247 - No ato de posse da presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a desembargadora Marisa Santos fez um duro discurso contra a misoginia e criticou o deputado estadual Arthur do Val (sem partido-SP) pelos áudios sexistas que gravou em referência às refugiadas da guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Peça perdão à sua mãe, peça perdão por desonrar um dos poderes da República, peça perdão por desonrar a República e depois recolha-se à insignificância dos medíocres", declarou.

O discurso, que durou cerca de meia hora, só se voltou no final para "as lamentáveis declarações de certo parlamentar sobre mulheres ucranianas no meio da guerra".

