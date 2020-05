'Peço desculpas porque eu errei', diz Witzel sobre apoio a Bolsonaro (vídeo)

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), pediu desculpas por ter acreditado "num projeto com o presidente Jair Bolsonaro", a quem chamou de irresponsável.

"Aproveito, neste primeiro de maio, para pedir desculpas ao povo. Porque eu errei. Erramos. Escolhemos um presidente que é irresponsável, que não entendeu a responsabilidade do cargo que ocupa. Ele, hoje, só pensa nas eleições de 2022 e não exerce aquilo que esperávamos que ele exercesse, que é governar, fazer as reformas necessárias que o Brasil precisa", disse Witzel em um vídeo divulgado nesta sexta-feira (1º de Maio) por ocasião do Dia do Trabalho.

Witzel, que deixou a magistratura para se candidatar ao governo em 2018, foi eleito surfando no discurso bolsonarista. Um dos atos que marcaram negativamente a campanha de Witzel foi quando o então candidato Rodrigo Amorim, hoje deputado, quebrou a placa com o nome da vereadora Marielle Franco, ao lado de Witzel que endossou o discurso.

