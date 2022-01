Pela 1ª vez em 22 anos, desfiles em SP e no RJ, em abril, estão marcados para ocorrer nos mesmos dias

Apoie o 247

247 - As escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro tomaram a decisão conjunta de adiar o desfile de carnaval para o feriado de Tiradentes, em abril. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), no entanto, marcaram para os mesmos dias, 22 e 23 de abril, seus desfiles.

Pela primeira vez em 22 anos as as apresentações serão concomitantes, informou a jornalista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo. Ela lembrou que tradicionalmente, os desfiles paulistanos ocorrem na sexta e no sábado, enquanto os cariocas são realizados no domingo e na segunda-feira da semana do Carnaval, mas como a segunda e a terça-feira seguintes ao feriado de Tiradentes são dias úteis, existiu o conflito de datas.

"Apesar da transferência de datas, de fevereiro para abril de 2022, não há qualquer intenção ou movimento para alterar esses dias, uma vez que são tradicionais entre os sambistas paulistanos", afirma a Liga-SP em nota.

