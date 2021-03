Pela primeira vez, Albert Einstein tem mais de 200 internados por Covid-19

247 - O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, bateu recorde nesta quarta-feira (10) chegando ao número de 205 pessoas internadas com Covid-19, a mais alta marca desde o início da pandemia. Do todo, 87 pacientes estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ou em Unidades de Terapia Semi-Intensiva.

De acordo com relato do presidente do hospital, Sidney Klajner, à Bela Megale, do jornal O Globo, este "é o pior momento da pandemia no hospital": "temos batido recordes todos os dias nesta semana".

"O principal motivo do aumento de casos é o comportamento da população. A nova cepa não é o pior vilão, mas sim o abandono da higiene, da máscara e do isolamento social, que são as medidas cientificamente comprovadas para combater o espalhamento do vírus. Enquanto não tiver uma velocidade adequada de vacinação, não vejo uma luz no fim do túnel. Não adianta aglomerar em frente à casa de autoridades que decretaram medidas de isolamento", afirmou Klajner.

