Pela primeira vez, Cabral aponta envolvimento de Adriana Ancelmo em lavagem de dinheiro

No primeiro depoimento após a homologação pelo STF de seu acordo de delação com a PF, ex-governador Sérgio Cabral disse que sua esposa, Adriana Ancelmo, sabia de "caixa paralelo"

247 - O ex-governador do Rio Sérgio Cabral prestou depoimento nesta segunda-feira, 10, ao juiz Marcelo Bretas e afirmou pela primeira vez que a esposa, Adriana Ancelmo, o ajudou na lavagem de dinheiro de propina recebida por fornecedores do estado. É a primeira vez que ele envolve diretamente a mulher.

“Confirmo a emissão de notas fiscais do escritório da minha mulher para atender uma demanda dessa empresa, Manekineko, para lavar recursos ilegais Foi trazido o pleito pela Adriana, e combinei entrega de dinheiro na casa de Thiago Aragão [sócio da ex-primeira-dama]”, disse Cabral.

No primeiro interrogatório após ter o acordo de delação com a Polícia Federal homologado pelo ministro Edson Fachin, do STF, Sérgio Cabaral foi ouvido sobre a acusação de ter lavado R$ 3,1 milhões da propina obtida junto a fornecedores do estado por meio da rede de restaurantes de comida japonesa Manekineko e o escritório da ex-primeira-dama.