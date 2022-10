Pela primeira vez na história, SP terá uma trabalhadora doméstica como deputada

Apoie o 247

247 - Ediane Maria (PSOL) teve 175.617 votos e foi eleita deputada estadual em São Paulo, na noite deste domingo (2). Entre suas pautas prioritárias estão o direito à moradia, o antirracismo e o acesso à cidade. Negra, LGBT e mãe de quatro filhos, Ediane deixou o Sertão de Pernambuco para o estado de São Paulo quando tinha 18 anos, há quase duas décadas, e começou a trabalhar como empregada doméstica na capital paulista. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (3) pelo portal G1.

Há cerca de cinco anos, Ediane integrou a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, que chegou a ter mais de 12 mil famílias. Atualmente ela faz parte da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), além de ter sido uma das fundadoras do movimento negro Raiz da Liberdade.

De acordo com Ediane, o crescimento da campanha foi para além do MTST e das comunidades. "Atingiu também o Centro de São Paulo. Muita gente passou a acreditar na campanha. As pessoas viram que a política está mais próxima da gente do que a gente imagina, e que é possível fazer política de um jeito diferente", disse.

"Eu não vou ocupar a Alesp sozinha. Serei representante de milhares e milhões de trabalhadores sem direitos, dos trabalhadores sem teto, dos negros e negras deste país", complementou.

