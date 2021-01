Pela primeira vez, taxa de transmissão da covid rompe teto em todo estado de SP

A taxa média estadual ficou em 1,34 no estado de São Paulo, conforme números da Info Tracker, das universidades estaduais Unesp e USP. Coordenador do Info Tracker e professor da Unesp, Wallace Casaca afirmou que "será preciso lockdown" caso índice fique acima de 1 por um mês na unidade federativa do País edit

247 - A taxa de contágio (Rt) do novo coronavírus ultrapassou o teto em todo o estado de São Paulo pela primeira vez desde o início da pandemia, de acordo com números da Info Tracker, das universidades estaduais Unesp e USP -, que monitora a pandemia. A taxa média estadual ficou em 1,34. Os maiores índices estão na Grande São Paulo, Franca e Barretos. A capital aparece em 13º no ranking, com índice de 1,45.

Pesquisadores consideram como teto o índice 1, ou seja, cada pessoa pode contaminar outra. Se for maior, significa que cada pessoa doente pode contaminar mais de uma. Para que a transmissão do novo coronavírus seja contida, a taxa de Rt precisa ficar abaixo 1.

Segundo a Info Tracker, o aumento ocorreu a partir do dia 5 de janeiro e está relacionado às festas de fim de ano. "Houve um aumento generalizado depois das festas", afirmou o coordenador do Info Tracker e professor da Unesp, Wallace Casaca, ao portal Uol. "Se no estado de São Paulo essa taxa se mantiver pelas próximas semanas, os hospitais vão lotar ainda mais. Se ficar acima disso por um mês, será preciso lockdown", disse.

