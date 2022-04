Perfil de Cláudio Castro no Instagram ganha 36 mil seguidores, boa parte da Índia, em apenas 24 horas

Apoie o 247

247 - As redes sociais do governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL) registraram uma explosão de seguidores, com um crescimento de 30%, em apenas 24 horas. Segundo o jornal O Globo, a plataforma Crowtangle, do próprio Facebook, identificou que no último dia 8 o número de seguidores do governador no Instagram saltou de 120 mil para 156 mil, sendo que boa parte destes perfis “se identifica como originária da Índia e em poucos casos possui seguidores ou segue mais alguém”.

O governo do Rio alega que o súbito incremento no número de seguidores está ligado a uma "tentativa de ataque às redes do chefe do Executivo na data citada" e que as equipes que controlam o perfil estão atuando para "remover os perfis indianos que invadiram as redes".

Os administradores, porém, não souberam explicar qual seria o motivo de um ataque hacker ter inflado o número de novos perfis para acompanhar as políticas de Castro.

Ainda conforme a reportagem, “Castro ganhou os novos apoiadores digitais menos de 24 horas depois da divulgação da última pesquisa do Instituto Datafolha, em que aparece tecnicamente empatado em primeiro na corrida ao governo do Rio de Janeiro com Marcelo Freixo (PSB). Naquele dia, Castro fez apenas duas publicações que não viralizaram”.

Além disso, os 36 mil novos seguidores em apenas 24 horas fogem da média de novos contatos das redes sociais de Castro, que não ultrapassa a marca diária de 200 novos seguidores, e estão bem acima dos números registrados pelos concorrentes na corrida eleitoral.

“Ao longo do último ano, Marcelo Freixo, que tem 1,1 milhão de seguidores, atraiu 77 mil novos seguidores. Felipe Santa Cruz conseguiu 9 mil, enquanto Rodrigo Neves não atingiu 5 mil. Ao pesquisar perfis que adicionaram Castro, muitos se apresentam de origem indiana”, destaca O Globo.

Segundo a última pesquisa Datafolha, Castro e Freixo estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo fluminense. Em um dos cenários analisados, Freixo registra 22% das intenções de voto contra 18% de Castro.

