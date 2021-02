Perfurações feitas pela Vale causaram rompimento da barragem em Brumadinho, diz PF

De acordo com a PF, a parte mais baixa da barragem da Vale em Brumadinho (MG) tinha um material mais fino, de baixa capacidade de suporte edit

247 - A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (26) que as perfurações verticais foram a causa da liquefação (passagem do estado gasoso para o líquido) que provocou o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2019. O crime ambiental deixou 270 pessoas mortas.

De acordo com a PF, a Vale contratou, em outubro de 2018, uma empresa para identificar as condições de resistência de diferentes locais da barragem. As investigações apontaram que a parte mais baixa da estrutura tinha um material mais fino, de baixa capacidade de suporte.

O delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira disse que o trabalho da Vale "começou ainda em dezembro, antes de as informações da primeira campanha serem processadas, e esse foi o erro". "É como se a pessoa fosse fazer um exame de imagem e não entregasse o resultado ao médico para análise", acrescentou.

