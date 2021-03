“Pergunte à sua mãe qual foi a vacina que ela recebeu”, diz Doria a Bolsonaro em coletiva

247 - Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (5), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não poupou críticas a Jair Bolsonaro.

“Vidas que se vão, vidas que se perdem. País entristecido, machucado, ferido, e o presidente da República lançando repto. ‘Vai pedir vacina para a sua mãe’. Pergunte à sua mãe, presidente Jair Bolsonaro, qual foi a vacina que ela recebeu em seu braço. Pergunte se ela concorda com essa sua observação, com esse seu repto, com essa sua falta de educação, aliás, corriqueira no seu comportamento. Pergunte à sua mãe que vive aqui, no Vale do Ribeira em São Paulo, se ela concorda com esta sua maldade”, disse Doria.

O tucano se refere ao comentário de Bolsonaro que se irritou com os questionameno de jornalistas, nesta quinta-feira (4). “Tem idiota que diz 'vai comprar vacina'. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo”, disparou Bolsonaro.

O primeiro cartão de vacinação da mãe de Jair Bolsonaro, Dona Olinda, de 93 anos, indica lote da CoronaVac, vacina chinesa contra a Covid-19.

Doria falou ainda sobre a possibilidade de colapso no sistema de saúde do país por conta da pandemia.

“O que faz o presidente da República do Brasil? No pior momento da pandemia, com o maior número de mortes, o maior número de infecções, o maior risco e falta de vacinas, o presidente viaja, promove aglomerações, anda de jet ski, assa leitõezinhos em casa e exalta: ‘chega de mi-mi-mi’, ‘parem de frescura, ‘vão chorar até quando?’, ‘quer vacina? vai pedir para a sua mãe'”, atacou o tucano.

“Jair Bolsonaro parece ter alergia ao mundo real. Aliás, eu pergunto: que mundo vive Jair Bolsonaro?”, completou.

