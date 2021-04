Perícia da PF encontra soro fisiológico com suposta enfermeira em BH

247 - Perícia confirma que material encontrado na casa de mulher responsável por aplicar injeções de falsa vacina contra a Covid-19 em empresários, em Belo Horizonte, é soro fisiológico, segundo a Polícia Federal (PF).

O material foi apreendido em mandado de busca e apreensão cumprido na última terça-feira, 30, na casa da suposta enfermeira.

Na clínica, a PF não apreendeu nenhum material.

A principal linha de investigação da polícia é de que o material usado na vacinação clandestina, ocorrida na garagem de uma empresa de transportes e revelada em uma reportagem da revista piauí, na semana passada, seria falso. A perícia reforçou essa linha.

Porém, a PF também trabalha com a hipótese de que as vacinas tenham sido importadas ilegalmente e que os produtos tenham sido desviados do Ministério da Saúde.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.