Peritos criminais irão apurar causas de queda de rocha em Capitólio

247 - Quatro peritos criminais foram selecionados para apurar as causas da queda da rocha em Capitólio (MG), que matou 10 pessoas no último sábado, 8, informou o Uol. A equipe sairá de Belo Horizonte, capital do estado, nesta quinta-feira, 13, com destino à cidade. Segundo a reportagem, dois dos profissionais são especialistas em geologia.

A Polícia Civil de Minas enviou três peritos, enquanto a Polícia Federal enviou o quarto.

Segundo Pedro Luiz Côrtes, geólogo do Instituto de Energia e Ambiente da USP (Universidade de São Paulo), e outros especialistas o incidente no cânion do Lago de Furnas era previsível.

"Os riscos eram evidentes. O fraturamento daquela rocha por causas naturais é facilmente perceptível. O fato de isso não ser presenciado com frequência não diminui o risco, não diminui o fato das pessoas poderem perder a vida", disse Côrtes à GloboNews na segunda-feira, 10.

