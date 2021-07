Pesquisa aponta empate técnico entre Reginaldo Lopes e bolsonarista na corrida para o Senado em MG

247 - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) é o líder para a disputa da vaga ao Senado em Minas, em empate técnico com o deputado Marcelo Alvaro Antonio (PSL-MG), ex-ministro do Rurismo de Jair Bolsonaro. É o que mostra a a pesquisa DataTempo/CP2, em levantamento realizado entre os dias 17 e 20 de julho. Com 11,5% das intenções de voto, Reginaldo se iguala na margem de erro com o deputado bolsonarista, que tem 15,6%.

Marcelo Alvaro deixou o governo em dezembro de 2020, após denúncias da existência de esquema de candidaturas de laranjas do PSL comandado pelo parlamentar. Reportagens da Folha de S. Paulo revelaram que Álvaro Antônio patrocinou em Minas um esquema de candidaturas de mulheres que receberam expressivos recursos públicos do partido, sem sinal de que tenham feito campanha efetiva. Parte desse dinheiro público foi parar em empresas ligadas a assessores de seu gabinete na Câmara. Ele exercia o mandato de deputado federal em 2018.

Como o jornal analisou, a polarização entre os dois pré-candidatos reproduz o mesmo antagonismo entre Lula e Bolsonaro nas sondagens para a presidência da República. A tendência é uma disputa em Minas entre os bolsonaristas e lulistas também para o Senado.

O mais interessante na sondagem é a liderança de Reginaldo em praticamente todas as regiões do estado com uma larga diferença em algumas delas. No Vale do Mucuri, Reginaldo emplaca 28,6% contra 3,6% de Marcelo Álvaro, estando também à frente nas regiões do Campo das Vertentes, com 35,1% contra 10,8% do bolsonarista e Oeste com 14,5 a 3,2. No Vale do Jequitinhonha Reginaldo marca 13% e na Zona da Mata chega em 14,5%.

“É uma felicidade ser lembrado pelo eleitor mineiro. O reconhecimento do trabalho realizado até aqui é gratificante e dá fôlego para os desafios que vem pela frente”, disse Reginaldo Lopes ao analisar os resultados.

Nesta semana, o jornal O Tempo divulgou também pesquisa que realizou para o governo de Minas. E novamente Reginaldo Lopes aparece bem posicionado, ficando em terceiro atrás do atual governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Reginaldo comentou também que o principal desafio para 2022 é consolidar uma grande vitória para o presidente Lula no estado, para ajudar na sua eleição nacional. “O Brasil precisa sair desta catástrofe atual causada pelo governo Bolsonaro. É muita miséria, abandono e mortes pela pandemia causadas pelo negacionismo e irregularidades na compra de vacinas. Só Lula para fazer o Brasil sorrir de novo.

