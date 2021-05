Pesquisa Atlas mostra disputa embolada em SP, com Boulos à frente

Segundo levantamento divulgado pelo El País, Guilherme Boulos (PSOL) tem 17% das intenções de voto, colado em Paulo Skaf (MDB), com 16.4%, e pouco à frente de Fernando Haddad (PT), com 14.6%, e Márcio França (PSB), com 12.5% edit

247 - Pesquisa do instituto Atlas divulgada nesta quarta-feira (12) pelo El País mostra uma disputa embolada para o governo de São Paulo em 2022, com duas fortes candidaturas de esquerda. O levantamento foi feito de forma online entre 7 e 11 de maio e teve 1.050 respondentes. A margem de erro é de 3.3% para mais ou para menos.

Num cenário com os nomes de Guilherme Boulos (PSOL) e Fernando Haddad (PT), os dois aparecem muito próximos, com um total de quatro nomes embolados. Boulos teria 17% das intenções de voto, colado em Paulo Skaf (MDB), com 16.4%, e pouco à frente de Haddad, com 14.6%, e Márcio França (PSB), com 12.5%.

Quando Haddad não está presente, Boulos dispara à frente: 26.3 para o candidato do PSOL, contra 17.9 para o segundo colocado, Paulo Skaf. O mesmo acontece no cenário inverso: Haddad lidera com 25.3%, bem à frente do segundo colocado, Abraham Weintraub, que registra 14.9%.

Confira abaixo os números dos demais candidatos e outros recortes na íntegra da pesquisa:

