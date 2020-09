Pesquisa Exame/Idea também coloca Boulos na terceira posição em SP

A pesquisa Exame/Ideia apontou o líder do MTST, Guilherme Boulos (PSOL), em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 11% dos votos, atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB) e de Celso Russomano (Republicanos), com 22% e 21% respectivamente edit

247 - A pesquisa Exame/Ideia apontou o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 11% dos votos, atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB) e de Celso Russomano (Republicanos), com 22% e 21% respectivamente. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

O candidato do PSOL também ficou na terceira posição em levantamento divulgado pelo Ibope esta semana, com 8% do eleitorado.

Na quarta posição está o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), com 10%, seguido por Jilmar Tatto (PT), com 3%.

Em sexto lugar está Andrea Matarazzo (PSD), com 4%. Arthur do Val (Patriotas), o Mamãe Falei, tem 2%.

Orlando Silva (PCdoB) tem 1% dos votos, empatado com Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidélix (PRTB), Vera Lúcia (PSTU) e Antonio Carlos (PCO).

Foram entrevistados 800 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 19 e 22 de setembro.