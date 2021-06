Pesquisa indica que Freixo e Lula vencem no Rio

Pesquisa Atlas aponta que o deputado federal Marcelo Freixo lidera isolado as intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro. Ex-presidente Lula aparece à frente de todos os demais postulantes em um eventual segundo turno edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) lidera as intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro com 33% da preferência do eleitorado fluminense, aponta Pesquisa Atlas realizada entre os dias 18 e 22 deste mês e publicada pelo Valor Econômico. O atual governador e provável candidato à reeleição, Cláudio Castro (PSC), registra 20,2% das intenções de voto. A gestão do bolsonarista é desaprovada por 58,9% do eleitorado.

Na disputa presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados com 42,8% e 41%, respectivamente. Lula, porém, venceria no segundo turno com 50,5% contra 43,4%. Em simulação de segundo turno, Marcelo Freixo também venceria Cláudio Castro por 37,3% a 31%. Um alto percentual de eleitores (31,7%) não respondeu ou declararam intenção de votar nulo ou em branco.

Em relação ao pleito presidencial, Lula venceria todos os demais postulantes com folga. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) são os melhores posicionados com 7% e 3,7%, respectivamente. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), alcança 1,4%. Num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Ciro, o ex-capitão teria 49,7% dos votos válidos contra 43,9% do pedetista.

A pesquisa Atlas é feita por meio de anúncios publicitários pela internet. Dispositivos de segurança impedem que o respondente repasse a pesquisa adiante ou preencha mais de um questionário. As respostas são coletadas até que haja quantidade suficiente que se enquadre no perfil da amostra desenhada pelos pesquisadores. Calibragens são feitas para corrigir falta ou excesso de representação e eventual viés de não resposta por certos grupos.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.