Pesquisa Ipec em São Paulo mostra Márcio França com 30%; Marcos Pontes, tem 18%

247 - Pesquisa estimulada do Ipec divulgada nesta terça-feira (20) mostra Márcio França (PSB), liderando a corrida ao Senado por São Paulo. França tem 30% das intenções de voto dos eleitores. Em segundo lugar aparece o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Marcos Pontes (PL), com 18%.

Na sequência, aparecem Janaina Paschoal (PRTB), aliada de Jair Bolsonaro (PL), com 5%, Aldo Rebelo (PDT), com 4%, e Edson Aparecido (MDB), que tem 3%. Antônio Carlos (PCO), Ricardo Mellão (Novo) e Vivian Mendes (UP) estão empatados com 2%.

Márcio França (PSB): 30%

Marcos Pontes (PL): 18%

Janaina Paschoal (PRTB): 5%

Aldo Rebelo (PDT): 4%

Edson Aparecido (MDB): 3%

Antonio Carlos (PCO): 2%

Ricardo Mellão (Novo): 2%

Vivian Mendes (UP): 2%

Professor Tito Bellini (PCB): 1%

Dr. Azkoul (DC): 1%

Mancha Coletivo Socialista (PSTU) – 1%

Brancos e nulos: 12%

Não sabem: 20%

Foram ouvidas 2.000 pessoas presencialmente entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-05582/2022.

