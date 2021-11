Pesquisa mostra Duda Salabert em 2º lugar na disputa pelo Senado em MG

Vereadora mais votada da história de BH está tecnicamente empatada com André Janones; Anastasia lidera edit

Revista Fórum - Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira (9), sobre a disputa pelo Senado em Minas Gerais, mostra que Duda Salabert (PDT), vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, desponta, em empate técnico, na segunda colocação.

A pedetista aparece com 7,6% das intenções de voto, empatada tecnicamente, em segundo lugar, com o deputado André Janones (Avante-MG), que soma 10,1%. A liderança é do senador Antonio Anastasia (PSD-MG), que busca a reeleição. Ele tem 25,5% das intenções de voto. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), por sua vez, alcança índice de 5,4%.

