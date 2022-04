Pesquisa no Brasil alerta para mais variantes do coronavírus

Pesquisadores analisaram aspectos do vírus, como seu potencial de mutação e capacidade de controle do sistema imune edit

Apoie o 247

ICL

247 - Cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e do Hospital Sírio-Libanês apontaram, em estudo publicado na revista Viruses, que novas variantes do coronavírus capazes de enganar o sistema imunológico e mais transmissíveis devem surgir nos próximos meses. Pesquisadores analisaram aspectos do vírus, como seu potencial de mutação, a capacidade de controle do sistema imune, a transmissibilidade e a eficácia das vacinas. Foram revistados mais de 150 artigos científicos para a elaboração do estudo, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

Pesquisadora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da USP, Cristiane Guzzo, uma das autoras do artigo, afirmou que o estudo é "uma questão probabilística". "Novas variantes são esperadas, o problema é diminuir as restrições (de contato social) que aumentam a circulação do vírus", disse.

"Decretar que a pandemia acabou e que o vírus foi vencido não é verdade", disse o líder do grupo de pesquisas em Bioinformática do Hospital Sírio-Libanês, Pedro Galante. "Temos de continuar tomando todos os cuidados e medidas necessárias para evitar a transmissão", acrescentou. "Estamos olhando apenas para os números de casos e mortes (em queda) para dizer se é seguro ou não. Isso não é suficiente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE