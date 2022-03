Pesquisa no Rio mostra Castro e Freixo tecnicamente empatados e Rodrigo Neves competitivo

Pesquisa do instituto Gerp mostra Marcelo Freixo, com 24% das intenções de voto, o atual governador, Cláudio Castro, com 21%, e Rodrigo Neves, com 14% edit

247 - Pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25, pelo instituto Gerp mostra o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) na dianteira da disputa ao governo do Rio de Janeiro, com 24% das intenções de voto. O atual governador, Cláudio Castro (PL), que busca reeleição, está em segundo, com 21%.

Tecnicamente, Castro e Freixo estão empatados, com margem de erro de 2,58 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na terceira posição, e competitivo, está o candidato do PDT, o ex-prefeito de Niterói (RJ) Rodrigo Neves, com 14%.

Em seguida, com apenas 1%, estão o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz — candidato do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) — e Paulo Ganime, do Novo.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone de 21 a 24 de março e foi inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o registro RJ 04513/2022.

