Pesquisa Quaest em São Paulo: Haddad lidera com 33%, Tarcísio tem 20%, e Rodrigo, 15%

Apoie o 247

ICL

247 - A vantagem do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) na disputa para o Governo de São Paulo é de 13 pontos percentuais em relação ao ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta (8). Rodrigo Garcia (PSDB) continua em terceiro.

O petista segue na frente com 33% das intenções de votos (antes tinha 34%). Tarcísio subiu seis pontos e foi para 20%. O tucano manteve os mesmos 15% da rodada anterior. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Fernando Haddad 33%

Tarcísio de Freitas 20%

Rodrigo Garcia 15%

Outros 5%

Brancos/Nulos/Não vão votar 15%

Indecisos 12%

Segundo a pesquisa, 15% dos eleitores pretendem anular seu voto e 12% dizem estar indecisos. Outros candidatos somam 5% das intenções. A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 2 e 5 de setembro, em entrevistas nas casas dos eleitores no estado de São Paulo. A pesquisa está registrada no TSE com o número SP-04685/2022.

Em um cenário de segundo turno com a disputa entre Haddad e Tarcísio, o petista venceria por 42% a 36%. Na pesquisa anterior, a vantagem era de 44% a 31%. Contra Rodrigo Garcia, Haddad também venceria por uma margem maior, por 40% a 35%. Era de 41% a 32% em agosto.

Se a disputa for entre Tarcísio e Rodrigo, eles estariam tecnicamente empatados, mas com o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL) numericamente à frente, com 32% a 30%.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.