Pesquisadores da USP produzem e isolam coronavírus em laboratório

Revista Fórum - Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) isolaram e cultivaram o vírus SARS-Cov2, conhecido como coronavírus. O material foi obtido dos dois primeiros brasileiros diagnosticados com a doença, internados no Hospital Israelita Albert Einstein.

“Os vírus que conseguimos cultivar em laboratório poderão ser usados em um kit para diagnóstico que o Ministério da Saúde distribuirá para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública [Lacens] em todo o país. Com isso, todos os estados estarão aptos a realizar o diagnóstico”, disse o professor do ICB-USP e coordenador do projeto, Edison Luiz Durigon à Agência FAPESP.

