Petistas dizem não ver chance de Márcio França integrar a coligação do PSDB em SP

Apoie o 247

ICL

247 - Petistas ligados à campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo afirmaram que não veem chance de o ex-governador Márcio França (PSB) integrar a coligação de Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato à reeleição para o Executivo paulista. A informação foi publicada nesta sexta-feira (3) pela coluna Painel. "É uma fantasia. Não enxergo qualquer possibilidade de um acordo como esse", disse Luiz Marinho, presidente do PT-SP.

Os aliados de Haddad disseram que há otimismo, para que França seja candidato ao Senado pela chapa. Segundo membros do PT, não há como o ex-governador ser candidato a senador pela chapa tucana e, ao mesmo tempo, apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha ao Planalto.

França e Garcia tiveram um encontro na última segunda-feira (30) com o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, para discutir as alianças no estado, onde o PT não abre mão de lançar Fernando Haddad e o ex-governador pelo PSB tem reafirmado que não desistirá de sua pré-candidatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE