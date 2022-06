Petistas dizem não ver chance de Márcio França se aliar ao PSDB em SP

França se encontrou com tucanos para discutir possível aproximação a Rodrigo Garcia, mas iniciativa pode ser inócua edit

247 - Petistas ligados à campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo dizem não ver qualquer chance de concretização da aliança entre Márcio França (PSB) e Rodrigo Garcia (PSDB).

O ex-governador e pré-candidato do PSB ao Palácio dos Bandeirantes encontrou-se na segunda-feira (30) com Rodrigo Maia (PSDB) e Paulinho da Força (Solidariedade) para tratar de uma aproximação do tucano à candidatura de Lula à Presidência da República, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Entretanto, o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, diz que se trata de uma fantasia. O petista afirma que não vê qualquer possibilidade de um acordo como esse.

Os aliados de Haddad, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, continuam achando que é possível um acordo em que França seja candidato ao Senado pela chapa liderada pelo ex-prefeito da capital. Caso esse acordo não se concretize, os petistas creem que França disputará o Governo de SP. A hipótese de que ele saia para o Senado com o apoio do PSDB e mantendo o apoio a Lula é vista como irreal.

França disse que, se Garcia estiver disposto a optar por Lula, acredita que o movimento será "útil para ele próprio e para o país''. No entanto, afirmou não acreditar que Garcia esteja preparado para essa decisão.

